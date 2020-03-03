Петербуржец испугался «уголовки» и выплатил детям от разных жен алименты

В Северной столице местный житель решил вернуть долг в 120 тыс. рублей по алиментам в пользу двоих детей от разных жен. Расплатиться по счетам его заставили судебные приставы, пригрозив уголовной ответственностью.

Деньги в размере 1/6 от доходов предназначались его сыну-подростку и малолетней дочери. Каждому из детей он недоплатил по 60 тыс. рублей. В результате жителя вызвали для разбирательств в отдел Приморского района.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, мужчина был крайне удивлен тем, что игнорируя решение суда о взыскании алиментов, он совершал преступление. После того, как ему указали на соответствующую статью в уголовном кодексе, должник попросил квитанцию.

Текущие алиментные платежи остались на контроле приставов.

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