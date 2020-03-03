В России коронавирусом оказались заражены 6 человек

Ситуация с коронавирусом в России остается под контролем. Фото: cdc.gov

Ситуация с коронавирусом в России остается под контролем. Фото: cdc.gov

Новых случаев заражения пока не выявлено.

Из шести зараженных человек, находящихся на территории России, двое — жители Китая, которые уже успешно вылечились, трое — россияне с лайнера Diamond Princess, один — житель РФ, которые приехал из Италии.

Жители Китая выздоровели и выписались из больницы 12 февраля 2020 года. А остальные больные продолжают получать лечение и находиться под присмотром врачей.

С 31 декабря 2019 года в России досмотрены 380 тысяч человек, которые прибывали из Китая. Сейчас же, под профилактическим наблюдением находятся 8053 человека. Сделано это на случай, если вирус все-таки даст о себе знать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 811 человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса. Среди них 696 граждан КНР. К счастью, COVID-2019 у них не обнаружен.