Браконьеры убили лосиху в Пушкинском районе

Недалеко от места обнаружения останков была обнаружена приманка и вышка для отстрела животных.

Инспекторы Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга изучили место незаконной охоты в Пушкинском районе. Установлено, что жертвой стала самка лося. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Собранные материалы были направлены в отдел полиции. Будет возбуждено уголовное дело и организован поиск нарушителя. Ущерб от убийства составил 400 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге никакая охота в принципе проводиться не может, ведь в городе нет охотничьих угодий. Но браконьеров это не останавливает. За подобные злодеяния предусматривается административная и уголовная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти браконьеры убили беременную лосиху. Убитое животное забрали с собой, но кровавые следы заметил местный егерь.