Заведено уголовное дело на директора «Большого театра кукол»

Заведено уголовное дело на директора «Большого театра кукол»
Теперь за свои хитрости им придется отвечать перед законом. Фото: pixabay

Александр Калинин и его сообщница Ольга Силаева обвиняются в мошенничестве.

Оно зарегистрировано в Куйбышевского районном суде Петербурга.

Следствие установило, что директор театра договорился с руководителем бюро переводов ООО «Петербургское созвездие» о подделке документов. С помощью них они сумели обманом получить денежные выплату у комитета культуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Мойка78».

Суть была в том, что между ними был заключен договор, который якобы подразумевал, что бюро переводов сделает переводы для спектаклей на различные языки. Договор был подписан и передан бухгалтеру театра, которая принесла его в комитет по культуре. Там деньги и были переведены на счет бюро. Силаева сняла полученные 155,1 тыс. рублей и разделила со своим сообщником пополам.

Помимо этого они подозреваются в ещё одном эпизоде — оформление липового договора на поставку декораций к спектаклю. Сумма хищения в данном случае составила более значимую сумму — 2,2 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстанут коммерсант и директор Театра кукол.

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