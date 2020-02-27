В Петербурге перед судом предстанут предприниматель и директор Театра кукол

По версии следствия, руководитель Большого театра кукол (БТК) и некий предприниматель похитили, в общей сложности, 2,3 миллиона рублей, выделенных на нужды театра.
Глава БТК и бизнесмен предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе следственного управления городского Следкома в четверг, 27 февраля. В 2018 году злоумышленники заключили договор якобы на поставку материалов, необходимых для спектакля — декорация, реквизиты, костюмы, куклы и так далее. Выделенные на это 2 млн 191 тыс. рублей осели в карманах соучастников.
Это был не первый опыт их совместной преступной деятельности, отмечают в ведомстве. Аналогичный фальшивый договор был заключен месяцем ранее и касался услуг синхронного перевода. Правда, сумма оказалась скромнее — 155 тысяч рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец едва не ограбил супермаркет на Партизана Германа на 6 тысяч рублей.