Петербуржец попытался вынести из магазина на Партизана Германа товаров на 5,6 тысяч, но был задержан

В Красносельском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался пронести товар мимо кассы.
Преступный инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, в гипермаркете по адресу Партизана Германа. Мужчина попытался выйти из магазина с неоплаченным товаром, однако нарушители вовремя заметили сотрудники, после чего в магазине сработала тревожная сигнализация
Как сообщили в пресс-службе УВО войск национальной гвардии РФ по городу и Ленобласти, мужчина набрал продукты на сумму 5 тыс. 600 рублей, но платить за них не собирался.
Прибывшие правоохранители задержали мужчину, а затем передали в отдел полиции.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые избили своего знакомого до смерти кулаками и битой в поле. Теперь мужчины ответят перед судом.