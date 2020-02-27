Петербуржец попытался вынести из магазина на Партизана Германа товаров на 5,6 тысяч, но был задержан

Мужчина набрал товаров на 6 тыс, но платить не собирался. Фото: pixabay

Мужчина набрал товаров на 6 тыс, но платить не собирался. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался пронести товар мимо кассы.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, в гипермаркете по адресу Партизана Германа. Мужчина попытался выйти из магазина с неоплаченным товаром, однако нарушители вовремя заметили сотрудники, после чего в магазине сработала тревожная сигнализация

Как сообщили в пресс-службе УВО войск национальной гвардии РФ по городу и Ленобласти, мужчина набрал продукты на сумму 5 тыс. 600 рублей, но платить за них не собирался.

Прибывшие правоохранители задержали мужчину, а затем передали в отдел полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые избили своего знакомого до смерти кулаками и битой в поле. Теперь мужчины ответят перед судом.