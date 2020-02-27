Петербуржец попытался вынести из магазина на Партизана Германа товаров на 5,6 тысяч, но был задержан

Петербуржец попытался вынести из магазина на Партизана Германа товаров на 5,6 тысяч, но был задержан
Мужчина набрал товаров на 6 тыс, но платить не собирался. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался пронести товар мимо кассы.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, в гипермаркете по адресу Партизана Германа. Мужчина попытался выйти из магазина с неоплаченным товаром, однако нарушители вовремя заметили сотрудники, после чего в магазине сработала тревожная сигнализация

Как сообщили в пресс-службе УВО войск национальной гвардии РФ по городу и Ленобласти, мужчина набрал продукты на сумму 5 тыс. 600 рублей, но платить за них не собирался.

Прибывшие правоохранители задержали мужчину, а затем передали в отдел полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые избили своего знакомого до смерти кулаками и битой в поле. Теперь мужчины ответят перед судом.

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