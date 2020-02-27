Избившие своего знакомого до смерти кулаками и битой в поле ответят перед судом

В Ленобласти суд направили уголовное дело в отношении двух жителей Тихвина. Мужчину забили до смерти своего знакомого, а после пытались скрыть труп.

Преступный инцидент произошел в ноябре 2018 года. По данным следствия, мужчины 26 и 28 лет из-за личной неприязни вывезли своего знакомого в поле, где избили руками, ногами и битой. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Как сообщили в прокуратуре области, злоумышленники спрятали труп в лесу, сбросив его в канаву.

Мужчинам предъявили обвинение в совершении умышленного убийства, совершенного группой лиц. Их заключили под стражу до судебного заседания.

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