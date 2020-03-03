Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск после рождения ребенка

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон собирается пойти в отпуск по уходу на ребенком этим летом, когда его невеста родит.

Как сообщает РИА Новости, на минувших выходных 55-летний Борис Джонсон объявил о помолвке со своей 31-летней подругой Керри Саймондс. Также стало известно, что Саймондс ждет ребенка уже в начале лета, а их помолвка состоялась в декабре.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он привести себя в пример другим новоиспеченным отцам и взять отпуск по уходу за ребенком, Джонсон заявил, что «почти наверняка да»,

Согласно британскому законодательству, отцы могут взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до двух недель. Матери могут взять 52-недельный оплачиваемый декрет.

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