Московские школьники обожгли глаза во время урока

Московские школьники обожгли глаза во время урока
Пострадали 25 школьников. Фото: pixabay

Ученики первого класса школы в Москве получили ожоги лица и глаз и-за включенных во время урока кварцевой лампы. Учительницу уволили, а в больницу обратились 25 детей.

Как сообщает «Московский Комсомолец», все произошло в понедельник, 2 марта, в школе на северо-востоке столицы. Учительница забыла выключить кварцевую лампу в классе, где находились 25 первоклассников. У всех детей покраснели кожа на лице и глаза.

Тревогу забили родитель учеников, которые увидели пришедших со школы детей с красными глазами. Позже всех детей пришлось отвести в больницу.

В Департаменте образования уже сообщили, что педагога уволят за нарушение правил безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ульяновске школьник пытался зарезать учительницу ножом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети кварцевая лампа москва ожоги происшествие школа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские банки могут отказаться от приема платежей за ЖКХ
Россиян вместо весны может ждать лето
Московские школьники обожгли глаза во время урока
Россияне заболели коронавирусом в ОАЭ
Дети пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре
Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск после рождения ребенка
«Сапсан» перевез своего 40-миллионного пассажира
Петербуржцы отказываются от планов на отдых в Италии