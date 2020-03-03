Московские школьники обожгли глаза во время урока

Ученики первого класса школы в Москве получили ожоги лица и глаз и-за включенных во время урока кварцевой лампы. Учительницу уволили, а в больницу обратились 25 детей.
Как сообщает «Московский Комсомолец», все произошло в понедельник, 2 марта, в школе на северо-востоке столицы. Учительница забыла выключить кварцевую лампу в классе, где находились 25 первоклассников. У всех детей покраснели кожа на лице и глаза.
Тревогу забили родитель учеников, которые увидели пришедших со школы детей с красными глазами. Позже всех детей пришлось отвести в больницу.
В Департаменте образования уже сообщили, что педагога уволят за нарушение правил безопасности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ульяновске школьник пытался зарезать учительницу ножом.