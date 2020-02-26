В Ульяновске школьник пытался зарезать учительницу ножом

Восьмиклассник ударил учительницу кухонным ножом в одной из школ города Ульяновска, сообщается на сайте Следственного комитета по Ульяновской области.
По данным следствия, все произошло примерно в 10 утра в среду, 26 февраля. Вооруженный кухонным ножом 15-летний подросток ударил 59-летнюю учительницу. Женщину госпитализировали с проникающим ранением в области живота.
Как сообщает РИА Новости, он напал на учительницу перед уроком математики. Юноша был задержан. Против него завели уголовное дело о покушении на убийство.
Сейчас пострадавшая находится в Центральной городской клинической больнице, где ей провели операцию. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают условия жизни подростка.
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