Житель Колпино ударил ножом сожительницу в пьяной ссоре

Полиция задержала жителя Колпино, который сам позвонил и сообщил о том, что ударил ножом свою сожительницу.

Как стало известно gazeta.spb.ru , утром 25 февраля в полицию позвонил 36-летний безработный мужчина, живущий на Стахановской улице, 16 в Колпино и рассказал о том, что его сожительница получила ножевое ранение.

Сотрудники полиции установили, что звонивший ударил ножом свою 38-летнюю сожительницу во время ссоры после распития алкогольных напитков. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Преступный инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, в одной из квартир дома №24/25 по Косой линии.