Во Франции врачи и пациенты получат все запасы медицинских масок

Все запасы медицинских масок во Франции будут переданы медикам и пациентам, больным коронавирусом, либо с подозрением на его наличие.

Как сообщает французский президент Эммануэль Макрон в своем официальном Twitter-аккаунте, власти страны реквизируют все запасы защитных масок. Их распределят между медицинскими работниками и жителями страны, которых затронул новый тип пневмонии, вызванной коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Минздрав распорядился выделить из запасов около 20 миллионов медицинских масок, передает РИА Новости.

Согласно последним данным, во Франции коронавирусом заразились более 200 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирусом оказались заражены 6 человек.