Две машины ночью не смогли разъехаться на пустом перекрестке на проспекте Королева

Две машины ночью не смогли разъехаться на пустом перекрестке на проспекте Королева
ДТП на проспекте Королева. Фото: vk.com/spb_toda

В ночь на 4 марта на пересечении проспекта Королева и Долгоозерной произошло ДТП.

Проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Они также опубликовали фотографию с места происшествия. Судя по снимкам, машины не получили серьезный повреждений.

Информации о пострадавших не поступало. Со слов очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме прокомментировали приговор обидчику Шамсутдинова
Блогер Диденко ответила на критику после трагического инцидента в банном ...
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2981 человека
Жителей Петербурга предупредили о гололедице
Две машины ночью не смогли разъехаться на пустом перекрестке на проспекте ...
В Ленобласти полыхающий частный дом потушили за час
Создатели «Гравити Фолз» выпустили трейлер мультфильма «На ...
Мадонна расплакалась после падения на сцене во Франции