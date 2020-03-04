Две машины ночью не смогли разъехаться на пустом перекрестке на проспекте Королева

В ночь на 4 марта на пересечении проспекта Королева и Долгоозерной произошло ДТП.

Проезжую часть не смогли поделить два легковых автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Они также опубликовали фотографию с места происшествия. Судя по снимкам, машины не получили серьезный повреждений.

Информации о пострадавших не поступало. Со слов очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.