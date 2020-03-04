В Госдуме прокомментировали приговор обидчику Шамсутдинова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что не считает «слишком мягким» приговор срочнику Рустаму Мухатову по делу о превышении полномочий в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае и издевательствах над сослуживцами.

По его словам, разделять ответственность между Шамсутдиновым и Мухатовым некорректно. При этом он отметил, что поддерживает вынесение условного приговора Мухатову, сообщает НСН.

Накануне Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно Руслана Мухатова.

Гособвинение просило суд приговорить его к двум годам лишения свободы. Подсудимый свою вину признал.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по приказу сержанта заставлял сослуживцев выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а также пнул Шамсутдинова, когда он пошел курить в неположенное время.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.