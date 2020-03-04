Способное достроить «Северный поток-2» направляется в египетский порт Суэц

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.

По данным мониторингового сервиса Vesselfinder, туда судно должно прибыть 25 марта.

Ранее судно «Академик Черский», не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения на порт столицы Шри-Ланки Коломбо. Изначально трубоукладчик направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля, но неожиданно судно сменило пункт назначения.

Согласно информации сервиса Shipfinder, по данным на 1 марта, Шри-Ланка оставалась пунктом назначения судна.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.