ДТП на Лесном проспекте остановило движение трамваев

ДТП на Лесном проспекте остановило движение трамваев
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 марта на Лесном проспекте произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, ДТП произошло недалеко от плавательного бассейна. Проезжую часть не смогли поделить Audi и Hyundai Sonata.

«На Лесном проспекте, у плавательного бассейна, на развороте, ауди и соната столкнулись, встали все трамваи. Все на подъезде стоит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С петербургской организации взыскали почти миллион рублей штрафов ГИБДД
Ограбивших в Мурино двух мужчин задержали
Блогер Диденко назвала время смерти своего мужа «подарком»
Жителей Ленобласти предупреждают о финансовой пирамиде под видом онлайн-игры
Четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской
На Косыгина грузовик снес ограждение и вылетел на встречку
Власти России ввели временный запрет на вывоз из страны некоторых ...
Продажу алкоголя в барах-«наливайках» могут ограничить по времени