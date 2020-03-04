ДТП на Лесном проспекте остановило движение трамваев

Утром 4 марта на Лесном проспекте произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, ДТП произошло недалеко от плавательного бассейна. Проезжую часть не смогли поделить Audi и Hyundai Sonata.

«На Лесном проспекте, у плавательного бассейна, на развороте, ауди и соната столкнулись, встали все трамваи. Все на подъезде стоит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.