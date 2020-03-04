Жителей Ленобласти предупреждают о финансовой пирамиде под видом онлайн-игры

Центробанк предупреждает ленинградцев о распространившийся в Сети онлайн-игре, которая по факту является мошеннической.

Название игры может быть разным, однако схема обмана всегда одинакова: целью игры является внесение на счет денежных средств и приглашение друзей, которые также должны пополнить баланс в игре. По правилам, игроки, активно делясь ссылками и переводя деньги на счет, пытаются оказаться на вершине пирамиды.

Как обещают создатели игры, тот, кто сумеет «забраться» на вершину, получит всю сумму. Однако на самом деле заработать на этой мошеннической уловке невозможно. После того, как у пользователей заканчиваются «друзья» для приглашения, игра останавливается, и никакого выигрыша не остается. Отметим, что привлечение к игре приятелей может расцениваться как вовлечение в финансовую пирамиду и, в таком случае, будет грозить штрафом от 5 до 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка «вылечила» компьютер от вируса за 450 тысяч рублей.