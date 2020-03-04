В 2020 году в Ленобласти введут более 3 миллионов квадратных метров жилья

Министерство строительства и ЖКХ РФ в соответствии с федеральным проектом «Жилье» установило плановый показатель объема ввода жилья. Фото: pixabay

Министерство строительства и ЖКХ РФ в соответствии с федеральным проектом «Жилье» установило плановый показатель объема ввода жилья. Фото: pixabay

Власти Ленобласти и застройщики установили плановый показатель объема ввода жилья для Ленобласти. Он требует, чтобы в области за текущий год было введено 3,2 млн «квадратов».

По словам зампреда правительства Михаила Москвина, для того, чтобы указанный показатель был выполнен, застройщикам необходимо ввести еще около 2 млн квадратных метров жилнедвижимости.

В ходе собрания он отметил, что в настоящее время ведется строительство на 617 площадка, общая площадь которых составляет 8,82 млн «квадратов».

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