«Сапсан» перевез своего 40-миллионного пассажира

В Москве на Ленинградском вокзале выяснили, что юбилейный пассажир — это 63-летняя пенсионерка из Петербурга. Она приехала в Москву к своей дочери. По ее словам, в такие путешествия на поезде она отправляется часто, ведь транспорт комфортный и удобный, а, главное, быстрый. Отметила она и удобный тариф, с которым покупает билеты со скидкой. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД»

Женщине вручили памятный сертификат, золотую карту «РЖД бонус» и сувенирные вещи с символикой поезда.

Сейчас ОАО «РЖД» занимается развитием и совершенствование качества услуг, политики тарифов, к отправкам назначаются и дополнительные поезда. Также, часто проводятся акции. Об этом рассказал начальник дирекции скоростного сообщения Антон Петров.

Тем временем, спрос на поездки на «Сапсане» только растет, каждый сутки поезда перевозят более 15 тыс. пассажиров за 30 рейсов между Санкт-Петербургом и Москвой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД предупредил пассажиров об изменении расписания поездов «Сапсан» и «Невский экспресс».