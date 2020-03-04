Портал еврейской общины Петербурга дал сбой из-за конфликта провайдера

Пользователи более двух суток не могут получить доступ к порталу еврейской общины Петербурга (Большой Хоральной Синагоги). Причиной сбоя стали проблемы внутри компании хостинг-провайдера «Мастерхост».

Портал jeps.ru — основной источник информации о жизни Синагоги для петербуржцев и соотечестников за рубежом. Доступ к нему оказался закрыть прямо в преддверии праздника Пурим, который наступает вечером 9 марта. Из-за этого еврейская общественность лишилась возможности узнать о предстоящих мероприятиях.

«Мы пытались подать заявление на бэкап, но не получили никакого ответа. Телефоны тоже не отвечают», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Большой Хоральной Синагоги.

Представители еврейской общины выразили надежду на то, что портал скоро заработает.

Телефоны хостинг-провайдера «Мастерхост» в данный момент недоступны. Gazeta.spb.ru попыталась получить комментарий, но столкнулась с автоответчиком.

«К сожалению, наблюдаются продолжительные трудности в доступности сервисом «Мастерхост». Наши технические службы восстанавливают штатный режим работы, однако неполадки вызваны сторонними обстоятельствами», — говорится в сообщении компании.

Причиной сбоя стал конфликт с бывшим собственником «Мастерхоста». Он, как заверили представители компании, периодически создает проблемы а работе оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о сбое в работе баз данных ГИБДД.