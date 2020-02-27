Водители Петербурга пожаловались на сбой в системе ГИБДД

В работе баз данных ГИБДД в четверг, 27 февраля, произошел сбой. Сейчас система начинает восстанавливаться.

Как рассказали gazeta.spb.ru в региональном отделе информационного обеспечения ГИБДД, проблем со входом в базу данных больше нет.

«Две минут назад заработала. У нас тоже не работала. А сейчас мы можем зайти», — уточнили в отделе.

Ранее стало известно, что сбой произошел из-за технических регламентных работ в федеральной системе в Москве. Завершены ли они на данный момент, пока неизвестно.

Из-за сбоя автомобилисты из Петербурга испытывали трудности с регистрацией транспортных средств. Как правило, к базе данных водители прибегают во время постановки машины на учет, проверки на угон, замене удостоверения и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбой произошел в работе метро Петербурга.