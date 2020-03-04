Finnair на месяц приостановил полеты в Милан

Finnair на месяц приостановил полеты в Милан
Обычно Finnair летает в Милан дважды в день. Фото: pixabay.com

Финская авиакомпания Finnair отменила все рейсы в итальянский Милан на ближайший месяц в связи с опасностью распространения коронавируса.

В течение недели Finnair привезет всех туристов-клиентов, находящихся сейчас в модном городе Италии, обратно в Финляндию. Отмена рейсов национальной финской авиакомпании начнет действовать с 9 марта и продлится до 7 апреля.

Направление Хельсинки-Милан является достаточно популярным и Finnair совершает рейсы в этот город дважды в день. В связи с этим все пассажиры, купившие билеты на период с 9 марта по 7 апреля могут либо перенести поездку, либо вернуть деньги. Авиакомпания готова предоставить свою помощь в составлении альтернативного маршрута, если клиенту жизненно необходимо все же оказаться в Милане в это время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по предположению медика, в апреле эпидемия коронавируса может добраться до России.

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