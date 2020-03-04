«Водоканал» попросил депутатов Петербурга защитить служебных собак-пенсионеров

&#171;Водоканал&#187; попросил депутатов Петербурга защитить служебных собак-пенсионеров
Собаки, преданно служащие человеку, не должны оказываться выброшенными на улицу. Фото: pixabay.com

Городское предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» обратилось к парламентарию Алексею Цивилеву с просьбой разработать законопроект о защите служебных собак, «вышедших на пенсию».

На сегодняшний день, если служебная собака достигает «пенсионного возраста» или получает травму, ей либо ищут новых хозяев, либо сдают в специальный приют. Однако в противном случае животные остаются в максимально беззащитном положении — никто и ничто не регулирует их безопасность и достойное содержание.

В «Водоканале» считают, что служебные животные достойны надлежащего правового статуса и жизненных условий. Предприятие и самостоятельно ищет пути решения этой проблемы: так, «Водоканал» продлил договор с охранной организацией «РУД-С», чтобы предоставить шанс пристроить всех собак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправили под суд живодера, выбросившего щенка из окна.

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