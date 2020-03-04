«ВкусВилл» в два раза увеличит количество магазинов в Петербурге и Ленобласти

Продуктовый ритейлер намерен обустроить склад в помещении площадью 54 тысячи «квадратов» в специально построенном комплексе в Шушарах.

Возведение складского помещения оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, «ВкусВилл» уже арендовал у PNK Group необходимую площадь для постройки. Из 54 тысяч кв. м. распределительного центра офисная часть займет лишь около 3 тысяч.

Глава продуктовой сети Андрей Фарафонов отмечает, что хотел бы ввести новый склад в эксплуатацию уже в этом году. На сегодняшний день в Петербурге и Ленобласти насчитывается 117 супермаркетов «ВкусВилл». К 2023 году их количество должно вырасти до 500.

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