«ВкусВилл» в два раза увеличит количество магазинов в Петербурге и Ленобласти

&#171;ВкусВилл&#187; в два раза увеличит количество магазинов в Петербурге и Ленобласти
Присутствие магазинов "ВкусВилл" в Петербурге и области активно растет. Фото: Wikipedia

Продуктовый ритейлер намерен обустроить склад в помещении площадью 54 тысячи «квадратов» в специально построенном комплексе в Шушарах.

Возведение складского помещения оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, «ВкусВилл» уже арендовал у PNK Group необходимую площадь для постройки. Из 54 тысяч кв. м. распределительного центра офисная часть займет лишь около 3 тысяч.

Глава продуктовой сети Андрей Фарафонов отмечает, что хотел бы ввести новый склад в эксплуатацию уже в этом году. На сегодняшний день в Петербурге и Ленобласти насчитывается 117 супермаркетов «ВкусВилл». К 2023 году их количество должно вырасти до 500.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты можно употреблять во время поста. Медики дали рекомендации по сбалансированному питанию для тех, кто отказывается от мяса и другой жирной пищи на ближайшие дни.

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