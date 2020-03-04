Ж/д станция «Яхтенная» обзавелась пандусом для маломобильных граждан

В Приморском районе Петербурга платформу железнодорожной станции «Яхтенная» оборудовали новым пандусом для маломобильных групп населения.
Как сообщается в группе «Соседи СПЧ. Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте», на «Яхтенной» оборудовали долгожданный для местных жителей металлический пандус. «Большая радость для всех, кто с колясками, чемоданами или на коляске», — написала автор публикации в группе.
Однако не всем горожанам пришелся по душе новый спуск. Пользователи написали в комментариях, что ходить по нему некомфортно.
«Уже ходила по нему.Очень странное ощущение,немного пружинит и проваливается.Такое чувство,что со временем»растянется»/просядет», — пишет петербурженка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Беговая» в ночь на субботу начнут восстанавливать отделку.