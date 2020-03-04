Ж/д станция «Яхтенная» обзавелась пандусом для маломобильных граждан

Ж/д станция &#171;Яхтенная&#187; обзавелась пандусом для маломобильных граждан
Новый пандус на "Яхтенной". Фото: vk.com/sosedi_kvartala

В Приморском районе Петербурга платформу железнодорожной станции «Яхтенная» оборудовали новым пандусом для маломобильных групп населения.

Как сообщается в группе «Соседи СПЧ. Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте», на «Яхтенной» оборудовали долгожданный для местных жителей металлический пандус. «Большая радость для всех, кто с колясками, чемоданами или на коляске», — написала автор публикации в группе.

Однако не всем горожанам пришелся по душе новый спуск. Пользователи написали в комментариях, что ходить по нему некомфортно.

«Уже ходила по нему.Очень странное ощущение,немного пружинит и проваливается.Такое чувство,что со временем»растянется»/просядет», — пишет петербурженка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Беговая» в ночь на субботу начнут восстанавливать отделку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ж/д станция яхтенная новости спб пандус приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ждали всей улицей: петербуржец бросил Audi посреди дороги на ...
Пожарные за полчаса потушили квартиру в Киришах
В Петербург не пустили крупную партию зараженных мандаринов
Названа новая дата открытия обещанного на намыве детского сада
Утром в центре Гатчины подожгли Toyota Land Cruiser
В учебный центр Петербурга прибыл первый женский экипаж патрульного катера ...
КАД встал в пробку от Энгельса из-за ДТП с иномарками, фурой и ...
Сбербанк рассказал, как защититься от телефонного мошенничества