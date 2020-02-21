На станции «Беговая» в ночь на субботу начнут восстанавливать отделку

На станции &#171;Беговая&#187; в ночь на субботу начнут восстанавливать отделку
Станция метро "Беговая". Фото: ОАО "Метрострой"

В ночь на 22 февраля на станции метро «Беговая» в Петербурге начнут работы по восстановлению отделки. Завершить их планируется за два с половиной месяца.

Работы будут производится в круглосуточном режиме поочередно в каждом вестибюле, сообщает пресс-служба ОАО «Метрострой». Исключение составят дни проведения массовых мероприятий.

Метростроителям предстоит установить новые стеновые панели общей площадью около 1 тыс. кв. метров. Крепить их будут с использованием подсистем. Это позволит сделать отделку станции более ремонтопригодной.

«Кроме того, появится возможность проведения необходимых гидроизоляционных работ без ущерба для внешнего вида станции», — уточнили в «Метростре».

В ходе работ возможна временная установка защитных ограждений в пассажирских зонах и затруднение пассажиропотока.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Беговая» заметили протечки.

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