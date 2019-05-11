Станция метро “Беговая” опять протекает

Дожди, которых ждут в Петербурге, могут усугубить ситуацию.

Станция метро “Беговая” протекает: жители Санкт-Петербурга снова заметили воду там, где ее быть не должно, сообщает “Мойка78”. Лужи можно увидеть в углах станции в нескольких местах.

Сегодня в Санкт-Петербурге ждут новые дожди, так что ситуация может усугубиться.

“Беговую” открыли в мае 2018 года. С тех пор на ней нашли множество дефектов: отваливающуюся плитку, протечки и прочие недочеты. В “Метрострое” подчеркнули, что они немедленно отрабатывают каждый гарантийный случай. Что касается воды, то в компании заявили, что на каждой станции возможны протечки — а на “Беговой” особенно из-за влажного грунта.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Счетной палате назвали сумму, на которую завысили стоимость строительства новых станций метро. “Новокрестовскую” и “Беговую” сдали за 2,5 года, хотя по проекту планировалось затратить на них не менее 4 лет.