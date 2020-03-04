После ДТП на КАД госпитализировали пенсионерку

В аварии на 25 км КАД во Всеволожском районе Ленинградской области пострадала 68-летняя женщина. С места ДТП её увезли на скорой.

«Пострадавшая с травмами средней степени тяжести была госпитализирована», — уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина чувствует себя удовлетворительно и, вероятно, скорой пойдет на поправку.

Авария произошла около 12 часов 4 марта на внутреннем кольце КАД, между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры. Дорогу не поделили три легковых автомобиля и один грузовой транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за массового ДТП на внутреннем кольце КАД образовалась пробка. Автомобили заняли третью и вторую полосы движения. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено примерно от развязки с Энгельса в сторону проспекта Культуры.