КАД встал в пробку от Энгельса из-за ДТП с иномарками, фурой и «Газелью»

В Северной столице на внутренней стороне КАД произошло массовое ДТП. Транспортные средства столкнулись на участке по направлению к проспекту Культуры.

Все случилось сегодня, 4 марта. Дорогу не смогли поделить водители Ford, Toyota, «Газели» и фуры. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

«Пробка собирается», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожный затор начинается перед развязкой с Энгельса в сторону проспекта Культуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании троих подозреваемых в похищении человека.