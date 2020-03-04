Полицейские задержали троих подозреваемых в похищении петербуржца

Полицейские задержали троих подозреваемых в похищении петербуржца
Полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека. По версии следствия, злоумышленники избивали мужчину и требовали денежные средства в счет несуществующего долга.

Преступный инцидент произошел 13 января у дома №23 по проспекту Просвещения. В отдел полиции обратилась 28-летняя жительница с заявлением, что неизвестные похитили ее 34-летнего мужа.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, злоумышленники, представившись полицейскими, с применением силы посадили мужчину в микроавтобус Hyundai и увезли в неизвестном направлении. Они требовали миллион в счет несуществующего долга. После того, как злоумышленникам стало известно об обращении супруги потерпевшего в полицию, они взяли с него обещание вернуть деньги, а после отпустили.

В понедельник, 2 марта, в ходе розыска правоохранители задержали по местам проживания троих подозреваемых в возрасте от 47 до 57 лет.

По факту похищения человека возбудили уголовное дело. В ходе проведения обысков по местам жительства фигурантов были изъяты мобильные телефоны, пластиковые хомуты, документы и травматический пистолет. Так же был обнаружен преступный транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина ответит перед судом за продажу арендованного авто.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб похищение человека
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