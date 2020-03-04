Горе-таксист ответит перед судом за продажу арендованного авто

Горе-таксист ответит перед судом за продажу арендованного авто
Мужчина продал машину за 100 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ранее судимый мужчина обвиняется в продаже арендованного автомобиля.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, обвиняемый взял у потерпевшего в аренду автомобиль стоимостью 870 тыс. рублей. Машина мужчине понадобилась для работы. Но уже в конце указанного месяца «таксист» продал автомобиль.

Как сообщили в прокуратуре города, легковушку обвиняемый оценил в 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Большеохтинском мосту. Участниками аварии стали три легковых авто.

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