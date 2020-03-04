На Большеохтинском мосту три легковушки попали в ДТП из-за невнимательности

На Большеохтинском мосту три легковушки попали в ДТП из-за невнимательности
Большеохтинский мост. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Большеохтинском мосту не получилось поделить проезжую часть у трех легковых автомобилей. По словам очевидцев, причиной столкновения стала невнимательность водителей.

Все случилось сегодня, 4 марта. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что столкновение было несильным. Его причиной стало несоблюдение дистанции и невнимательность водителей.

В аварии никто не пострадал, вот только один ряд оказался заблокированным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мелкое ДТП на Ленинском испортило утро автомобилистам.

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