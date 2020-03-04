Мелкое ДТП на Ленинском собрало большую пробку и испортило утро автомобилистам

Мелкое ДТП на Ленинском собрало большую пробку и испортило утро автомобилистам
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы столкнулись два легковых автомобиля и создали огромную пробку. К настоящему моменту участники аварии разъехались.

Все случилось сегодня, 4 марта. Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы отметили, что машины столкнулись на полосе в сторону площади Конституции.

Водитель за рулем легковушки не успел затормозить и въехал в заднюю часть другого авто. В результате ДТП на участке образовалась большая пробка.

На данный момент движение нормализовалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Лесном проспекте, в результате которого встали трамваи.

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