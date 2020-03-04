Из-за ДТП с легковушками на Лесном проспекте встали трамваи

В Выборгском районе Северной столицы столкнулись два легковых авто. В результате аварии оказался заблокирован проезд для трамваев.
Дорожный инцидент случился в среду, 3 марта, на Лесном проспекте. Проезжую часть у не смогли поделить машины марок Audi и Hyundai Sonata.
По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», авария случилась во время разворота.
Сведения о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохрнители проверяют ролик, на котором водитель гоняет по «встречке» у ТЦ МЕГА Дыбенко.