Из-за ДТП с легковушками на Лесном проспекте встали трамваи

Из-за ДТП с легковушками на Лесном проспекте встали трамваи
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы столкнулись два легковых авто. В результате аварии оказался заблокирован проезд для трамваев.

Дорожный инцидент случился в среду, 3 марта, на Лесном проспекте. Проезжую часть у не смогли поделить машины марок Audi и Hyundai Sonata.

По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», авария случилась во время разворота.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохрнители проверяют ролик, на котором водитель гоняет по «встречке» у ТЦ МЕГА Дыбенко.

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