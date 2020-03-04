Школьника сбили на переходе на Каменноостровском

В Петроградском районе Петербурга днем 4 марта произошло ДТП с участием 12-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса автомобиля Kia Ceed.

Наезд был совершен в 15:40 часов. По предварительным данным, в момент аварии мальчик переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 22 по Каменноостровскому проспекту.

«Пострадавший в ДТП подросток получил легкие травмы», — уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем автомобиля находился мужчина 1972 года рождения. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пресечении Южного шоссе и Софийской улице в Петербурге произошла авария с участием пешехода. Под колеса Audi А6 попал 43-летний мужчина. В момент ДТП он находился в зоне пешеходного перехода.