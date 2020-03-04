Область просит у Петербурга помощь в ремонте «дачных» дорог

Ленобласть представила Петербургу проект межправительственного соглашения по ремонту дорог, ведущих к дачным массивам.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил дорожному комитету разработать форму соглашения, которая предусматривает перечисление из городского бюджета в областной дорожный фонд субсидии на ремонтные работы дорог. Речь идет о дорогах, которые ведут к садоводческим, огородническим и дачным объединениям.

Согласно подсчетам дорожников, всего необходимо отремонтировать 287 километров таких дорог.

Отметим, что в 2019 году в Ленобласти появилась специальная рабочая группа для решения вопросов, связанных с ремонтом дорог, испытывающих сильную нагрузку в дачный сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область готовит дома к капремонту.