Петербуржец выбросил новогоднюю елку прямо в окно

Петербуржец выбросил новогоднюю елку прямо в окно
Дерево повисло над головами прохожих. Фото: скрин группы "Калининский район #Бакан"/ВКонтакте

Елка застряла на другом дереве. Она может в любой момент упасть на дорогу или на голову прохожему.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Калининский район #Бакан». Елку увидели на Тихорецком проспекте недалеко от дома номер 33. Местный житель выкинул новогоднюю елку в окно, а та застряла в ветвях другого дерева. Пользователи отметили, что способ ликвидации красавицы интересный, а исполнение хромает.

Также неизвестный не подумал о том, что дерево может угодить кому-нибудь на голову из прохожих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, куда можно сдать живые новогодние елки. Их можно сдать в пункты приема. Зачастую они открыты возле контейнерных площадок многоквартирных домов.

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Петербуржец выбросил новогоднюю елку прямо в окно
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