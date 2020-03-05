ДТП остановило движение автобусов на Искровском проспекте

Два автомобиля не смогли поделить проезжую часть на Искровском проспекте.Фото: Pixabay

Два автомобиля не смогли поделить проезжую часть на Искровском проспекте.Фото: Pixabay

Утром 5 марта в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, два автомобиля не смогли поделить проезжую часть на Искровском проспекте. В результате ДТП образовалась пробка.

«Более 8 автобусов маршрута 12 и 118 не могут проехать в сторону Коллонтай, стоят на аварийке. Встало наглухо , не объехать. Пробка копится от Подвойского!», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», участники ДТП заняли левый и правый ряды. Пробка тянется от улицы Подвойского до улицы Коллонтай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.