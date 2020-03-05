Из-за ДТП с легковушками на пересечении Савушкина и Академика Шиманского встали трамваи

В Приморском районе Северной столицы столкнулись два легковых авто. В результате ДТП оказалось заблокировано трамвайное движение.

Все случилось сегодня, 5 марта, на пересечении улиц Савушкина и Академика Шиманского. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что участники аварии расположились прямо на рельсах.

Судя по опубликованным снимкам, серьезных повреждений у транспорта нет.

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