Из-за ДТП с легковушками на пересечении Савушкина и Академика Шиманского встали трамваи

Из-за ДТП с легковушками на пересечении Савушкина и Академика Шиманского встали трамваи
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы столкнулись два легковых авто. В результате ДТП оказалось заблокировано трамвайное движение.

Все случилось сегодня, 5 марта, на пересечении улиц Савушкина и Академика Шиманского. Кадрами с места аварии очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что участники аварии расположились прямо на рельсах.

Судя по опубликованным снимкам, серьезных повреждений у транспорта нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково пассажиры ждали вылета в Махачкалу 3,5 часа.

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В Пулково пассажиры ждали вылета в Махачкалу 3,5 часа
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