Таксист протаранил припаркованные машины на Народного Ополчения

Утром 5 марта на проспекте Народного Ополчения произошла ДТП.
«В кармане на Народного Ополчения 159 произошла авария, в которой пострадали припаркованные автомобили», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
По словам очевидцев, дорожное происшествие произошло в кармане дома № 159 на проспекте Народного Ополчения.
По предварительным данным, таксист за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, которая по инерции протаранила еще одну.
Владельцев припаркованных машин пока не видно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.