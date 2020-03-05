Таксист протаранил припаркованные машины на Народного Ополчения

Владельцев припаркованных машин пока не видно. Фото: vk.com/spb_today

Владельцев припаркованных машин пока не видно. Фото: vk.com/spb_today

Утром 5 марта на проспекте Народного Ополчения произошла ДТП.

«В кармане на Народного Ополчения 159 произошла авария, в которой пострадали припаркованные автомобили», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, дорожное происшествие произошло в кармане дома № 159 на проспекте Народного Ополчения.

По предварительным данным, таксист за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в припаркованную машину, которая по инерции протаранила еще одну.

Владельцев припаркованных машин пока не видно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.