Самолет рейсом Петербург-Симферополь экстренно садится из-за сообщения о «минировании»

Самолет, направляющийся из Петербурга в Симферополь, планирует совершить экстренную посадку.

Причина — анонимное сообщение о «минировании». Как передает ИНТЕРФАКС неизвестный сообщил о том, что на борту лайнера якобы находится бомба.

На борту самолета находится 124 человека.

Вчера, 4 марта, анонимные злоумышленники, которые почти каждый день отправляют угрозы «минирования» петербургским судам, решили перейти на самолеты. Фотографию писем с новыми угрозами публикует Объединенная пресс-служба городских судов. «Минеры» выдвинули очередные требования в адрес Константина Малофеева, который «не возвращает украденные 120 биткоинов». Анонимы написали, что будут «минировать» самолеты во время полета. Также они сообщили, что авиакомпании и аэропорты получили аналогичные письма. Злоумышленники призвали призвали «скидываться в общий котел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что негодующая петербурженка «заминировала» ларек с некачественным алкоголем.