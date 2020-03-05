Самолет рейсом Петербург-Симферополь продолжит полет

Самолет Санкт-Петербург – Симферополь, планировавший вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, продолжит полет в пункт назначения.

В аэропорт Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса №6891 Санкт-Петербург — Симферополь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, авиакомпания приняла решение о посадке самолета в аэропорту назначения и проведении проверочных мероприятий. Посадка планируется в 12.00мск.

Ранее сообщалось, что самолет, направляющийся из Петербурга в Симферополь, планирует совершить экстренную посадку. Причина — анонимное сообщение о «минировании». Неизвестный сообщил о том, что на борту лайнера якобы находится бомба. На борту самолета находится 124 человека.

Вчера, 4 марта, анонимные злоумышленники, которые почти каждый день отправляют угрозы «минирования» петербургским судам, решили перейти на самолеты. Фотографию писем с новыми угрозами публикует Объединенная пресс-служба городских судов. «Минеры» выдвинули очередные требования в адрес Константина Малофеева, который «не возвращает украденные 120 биткоинов». Анонимы написали, что будут «минировать» самолеты во время полета. Также они сообщили, что авиакомпании и аэропорты получили аналогичные письма. Злоумышленники призвали призвали «скидываться в общий котел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что негодующая петербурженка «заминировала» ларек с некачественным алкоголем.