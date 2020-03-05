Дама на Mercedes врезалась в припаркованную иномарку на Бесужевской

В Петербурге женщина за рулем Mercedes на полном ходу въехала в зад припаркованной на Бестужевской улице иномарке.

По словам очевидцев, стоявшая Mazda от удара врезалась в припаркованный впереди KIA Rio.

К счастью, обошлось без пострадавших. Пользователи Сети предположили, что, возможно, женщина за рулем Mercedes, перепутала педали тормоза и газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.