На Бухарестской улице произошло массовое ДТП

Водитель за рулем «спорткара» Ford не успел затормозить и собрал паровозик из трех машин. Фото: vk.com/spb_today

Водитель за рулем «спорткара» Ford не успел затормозить и собрал паровозик из трех машин. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 5 марта, в Петербурге на Бухарестской улице произошло массовое ДТП.

«Спорткар с лидерским номер 1 на Бухарестской собрал перед собой троих не таких быстрых, как он», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем «спорткара» Ford не успел затормозить и собрал паровозик из трех машин. Участники ДТП ожидают приезда сотрудников ДПС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.