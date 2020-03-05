Президент поддержал создание Института истории блокады Ленинграда

Российский президент Владимир Путин выступил за создание Института истории обороны и блокады Ленинграда.

Глава государства потребовал от российского кабинета министров, администрации президента и Смольного подготовить соответствующие предложения, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должны подготовить к началу осени. Создание института истории блокады Ленинграда обсуждалось в ходе встречи Путина с ветеранами в январе.

Кроме того, российский лидер рекомендовал городским властям помогать интернет-порталу «Книга памяти блокадного Ленинграда» в предоставлении информации из архивов о жителях блокадного Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов вручил 12 юбилейных медалей ветеранам и блокадникам.