Президент поддержал создание Института истории блокады Ленинграда

Президент поддержал создание Института истории блокады Ленинграда
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин выступил за создание Института истории обороны и блокады Ленинграда.

Глава государства потребовал от российского кабинета министров, администрации президента и Смольного подготовить соответствующие предложения, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должны подготовить к началу осени. Создание института истории блокады Ленинграда обсуждалось в ходе встречи Путина с ветеранами в январе.

Кроме того, российский лидер рекомендовал городским властям помогать интернет-порталу «Книга памяти блокадного Ленинграда» в предоставлении информации из архивов о жителях блокадного Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов вручил 12 юбилейных медалей ветеранам и блокадникам.

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