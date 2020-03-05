Сябитова назвала россиянок продажными

Сваха убеждена, что женщины мечтают, чтобы их «купили» да подороже.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем телеведущая и сваха Роза Сябитова написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что открыла свое брачное агентство 25 лет назад, чтобы помогать женщинам находить порядочных партнеров. Уже тогда сваха поняла, что некоторые из них мечтают найти богатого мужчину, но все же далеко не каждая соглашалась «продаваться». Теперь же все поменялось, считает Сябитова. Женщины готовы на такое «не только добровольно, но и с удовольствием». Сваха задалась вопросом – что же пошло не так?

Пользовательницы порассуждали на эту тему и многие отметили, что россиянки просто не хотят прилагать усилия для достижения целей. Также некоторые из них просто хотят красивой жизни и сильного мужчины рядом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Розу Сябитову осудили за высказывание о сексе. Самую известную сваху страны назвали «дурой» и посоветовали ей расширять кругозор.