Машина, угодившая в кювет под Петербургом, ужаснула проезжающих водителей

Машина, угодившая в кювет под Петербургом, ужаснула проезжающих водителей
О водители ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

Они отмечают, что автомобиль выглядит крайне помято. Непонятно, выжил ли ее владелец.

Все случилось сегодня вечером, 5 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели белую «Мазду», угодившую в кювет, возле съезда с КАД в сторону поселка Новоселье в Ленинградской области. Задние колеса автомобиля повисли в воздухе –зрелище напугало мимо проезжающих водителей.

Непонятно, что стало причиной инцидента и как себя чувствует владелец «Мазды». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовое ДТП на Богатырском мешает проезду в сторону ЗСД. Там столкнулись два минивэна, автомобиль такси и каршеринг.

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Машина, угодившая в кювет под Петербургом, ужаснула проезжающих водителей
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