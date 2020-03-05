Массовое ДТП на Богатырском мешает проезду в сторону ЗСД

Массовое ДТП на Богатырском мешает проезду в сторону ЗСД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня днем, 5 марта, в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием четырех легковушек, среди которых есть каршеринг и такси.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на перекрестке Богатырского проспекта и Байконурской улицы. Там столкнулись два минивэна, автомобиль такси и каршеринг.

«Затруднение проезд по Богатырскому проспекту в сторону ЗСД, а также сильно затруднены любые развороты и повороты на данном перекрёстке», — написал очевидец, добавив, что служб на месте пока нет.

Судя по фотографиям с места ДТП, опубликованным в паблике, автомобили серьезно не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бухарестской улице произошло массовое ДТП.

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