Массовое ДТП на Богатырском мешает проезду в сторону ЗСД

Сегодня днем, 5 марта, в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием четырех легковушек, среди которых есть каршеринг и такси.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на перекрестке Богатырского проспекта и Байконурской улицы. Там столкнулись два минивэна, автомобиль такси и каршеринг.

«Затруднение проезд по Богатырскому проспекту в сторону ЗСД, а также сильно затруднены любые развороты и повороты на данном перекрёстке», — написал очевидец, добавив, что служб на месте пока нет.

Судя по фотографиям с места ДТП, опубликованным в паблике, автомобили серьезно не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бухарестской улице произошло массовое ДТП.