СКА разгромил «Витязь» со счетом 6:0

СКА разгромил &#171;Витязь&#187; со счетом 6:0
Петербургские хоккеисты разгромили соперников. Фото: ska.ru

Соперники не смогли забросить ни одной шайбы, а вот петербуржцы оказались очень проворны.

Матч состоялся сегодня, 5 марта, в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина. На льду встретились СКА и «Витязь». Уже в первом тайме было заброшено четыре шайбы в ворота соперника – их авторами стали Данила Галенюк, Владимир Ткачев и Антон Бурдасов, оформивший дубль. Во втором тайме отличился Кирилл Марченко, а в третьем – Александр Барабанов. В итоге «Витязь» был разгромлен со счетом 6:0.

Напоминаем, что в следующий раз СКА сыграет в Подольске, а против кого – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин рассказал о возможном переходе в европейский клуб.

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