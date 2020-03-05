В Ленобласти женщина отвела детей к бабушке и исчезла

22-летняя жительница региона не выходит на связь несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что не может отыскать свою 22-летнюю дочку. Она привезла двух детей к бабушке в поселок Пруды, чтобы те погостили у родственницы несколько дней. Затем девушка пропала и больше не объявлялась.

Известно, что пропавшая не выше 174 сантиметров, у нее карие глаза и светлые волосы. Скорее всего на ней были темные куртка и штаны. Непонятно, где она может находиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавшая восьмилетняя девочка в Купчино найдена живой. Школьница ушла из дома на Южном шоссе утром в понедельник, 17 февраля. Ее родители забили тревогу после того, как она не вернулась домой к вечеру.